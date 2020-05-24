2020-05-24T21:13:03+03:00
Происшествия

На Васильевском острове трое избивали прохожих молотком

Одного из пострадавших увезли в больницу на машине «Скорой помощи»
Анна ПОСЛЯНОВА
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От рук и молотка беспредельщиков пострадал прохожий мужчинаОт рук и молотка беспредельщиков пострадал прохожий мужчинаФото: Михаил ФРОЛОВ
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Троица, вооруженная молотком, взбудоражила Васильевский остров в ночь на воскресенье, 24 мая. О неадекватных полуночниках, пугающих прохожих на Среднем проспекте возле дома №32, в полицию сообщили около половины первого ночи.

– Неизвестный сказал, что двое избивают прохожих молотком, – сообщил «Комсомолке» источник в правоохранительных органах. – По подозрению в нанесении телесных повреждений были задержаны трое.

35-летний драчун, ранее судимый по «наркотической» уголовной статье, прибыл в Петербург из Сургута и поселился на Васильевском острове. Его 36-летний напарник приехал к берегам Невы из Оренбургской области, ранее был наказан за кражу, а ныне числится как бездомный. Третий предполагаемый преступник, 27-летний земляк бездомного, также был судим за кражу.

От рук и молотка беспредельщиков пострадал прохожий. Мужчину увезли в больницу на улице Вавиловых на машине «Скорой помощи».

ИСТОЧНИК KP.RU

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