2020-05-25T10:27:25+03:00
Происшествия

Житель Янино веревкой задушил 24-летнюю девушку накануне ее дня рождения

Чтобы скрыть преступление, тело он отвез в тачке на 12-й этаж соседнего дома
Петр КИБЕР
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Житель Янино задушил подругу за два дня до ее дня рождения.Житель Янино задушил подругу за два дня до ее дня рождения.Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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Полицейские Всеволожского района Ленобласти задержали 26-летнего уроженца Луги, который убил свою молодую сожительницу. 24-летнюю девушку он задушил веревкой, а потом погрузил ее тело в садовую тачку и отвез в соседний дом.

- 24 мая 2020 года около 16 часов в дежурную часть по номеру 112 поступило сообщение, что в одном из домов, расположенном на улице Оранжевой в поселке Янино произошло убийство, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Прибывшими на адрес полицейскими установлено, что накануне, в съемной квартире, мужчина во время внезапной ссоры задушил сожительницу, после чего на строительной тележке перевез труп на 12 этаж одного из домов на Голландской улице.

Там он бросил тело у мусоропоровода. Вскоре погибшую нашли местные жители.

Сейчас мужчина задержан, областным управлением Следственного комитета заведено дело по статье «Убийство».

До своего 25-го дня рождения уроженка Астраханской области не дожила всего два дня.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Житель Янино веревкой задушил 24-летнюю девушку накануне ее дня рождения
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