Житель Янино веревкой задушил 24-летнюю девушку накануне ее дня рождения
Полицейские Всеволожского района Ленобласти задержали 26-летнего уроженца Луги, который убил свою молодую сожительницу. 24-летнюю девушку он задушил веревкой, а потом погрузил ее тело в садовую тачку и отвез в соседний дом.
- 24 мая 2020 года около 16 часов в дежурную часть по номеру 112 поступило сообщение, что в одном из домов, расположенном на улице Оранжевой в поселке Янино произошло убийство, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.
Прибывшими на адрес полицейскими установлено, что накануне, в съемной квартире, мужчина во время внезапной ссоры задушил сожительницу, после чего на строительной тележке перевез труп на 12 этаж одного из домов на Голландской улице.
Там он бросил тело у мусоропоровода. Вскоре погибшую нашли местные жители.
Сейчас мужчина задержан, областным управлением Следственного комитета заведено дело по статье «Убийство».
До своего 25-го дня рождения уроженка Астраханской области не дожила всего два дня.
ИСТОЧНИК KP.RU