Салют на День города 2020 в Санкт-Петербурге: в этот раз праздник пройдет без тысячи залпов

25 Май 2020 2020-05-25T13:00:37+03:00

Жаль, что в этом году День города 2020 в Санкт-Петербурге обойдется без главного аккорда праздника Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

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Праздник будет! Несмотря на пандемию и отмену всех массовых мероприятий мы все же отметим День города 2020 в Санкт-Петербурге. Правда, почти все пройдет в новом онлайн-формате. Что-то покажут в прямом эфире в соцсетях, что-то по городским каналам, а что-то на официальных интернет-ресурсах Комитета по культуре. Начнется все в 12 часов с выстрела пушки на территории Петропавловской крепости. Потом сразу же стартует шоу барабанщиков DrumПарад, а после ударный флешмоб, который охватит 15 стран мира. Будет также выступления артистов балета, джазовых артистов, уличных театров и театров огня, а вечером также ставший уже традиционным концерт «Классика на Дворцовой». Программа на события богатая.

А как же главный аккорд праздника? Будет ли салют на День города 2020 в Санкт-Петербурге? Журналисты «КП» в Петербурге задали этот вопрос организаторам.

- Салюта не будет, - заявил председатель Комитета по культуре Санкт-Петербурга Константин Сухенко. - К сожалению, у нас есть ограничения, мы не можем допустить большого скопления людей. А обычно на салют в честь Дня города приходит много гостей. Главное сейчас поберечь здоровье.

Напомним, в прошлом году петербуржцев и гостей города порадовал грандиозный пиротехнический спектакль из тысячи огненных комет. Не хуже могло бы быть представление и в этом году. Но его отменили.

ИСТОЧНИК KP.RU