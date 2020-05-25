Необычно сложная пробка образовалась в Санкт-Петербурге утром 25 мая 2020 года

25 Май 2020 2020-05-25T15:22:30+03:00

Автомобилисты встали в сложную пробку на севере Петербурга утром 25 мая Фото: Олег ЗОЛОТО

Автомобилисты встали в затор длинной 4,8 километра в Выборгском районе

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В Санкт-Петербурге утро понедельника, 25 мая 2020 года, началось с пробок. Необычно сложный затор образовался на севере города в Выборгском районе. Там автомобилистам пришлось стоять по 40 минут.

- В 8:42 часов зафиксирована необычно сложная пробка — Новоприозерское шоссе, проспект Энгельса, от Центральной улицы до 8-го Верхнего переулка. В пробке длиной 4.8 километров можно потерять 40 минут, - сообщил сервис «Яндекс».

Не обошлось без пробок и на КАД. В 9 утра автомобили встали на внутреннем кольце от Горского шоссе до Комендантского проспекта. Пробка продержалась 1 час.

Почти 3 часа продержалась утром пробка на Токсовском шоссе и Главной улице от КАД до улицы Энергетиков.

Наиболее загруженными дорогами утром оказались: проспект Культуры - Тихорецкий проспект в центр, проспект Энгельса - Большой Сампсониевский из центра, проспект Энгельса - Большой Сампсониевский в центр, Московское шоссе в обе стороны.

ИСТОЧНИК KP.RU