Необычно сложная пробка образовалась в Санкт-Петербурге утром 25 мая 2020 года
В Санкт-Петербурге утро понедельника, 25 мая 2020 года, началось с пробок. Необычно сложный затор образовался на севере города в Выборгском районе. Там автомобилистам пришлось стоять по 40 минут.
- В 8:42 часов зафиксирована необычно сложная пробка — Новоприозерское шоссе, проспект Энгельса, от Центральной улицы до 8-го Верхнего переулка. В пробке длиной 4.8 километров можно потерять 40 минут, - сообщил сервис «Яндекс».
Не обошлось без пробок и на КАД. В 9 утра автомобили встали на внутреннем кольце от Горского шоссе до Комендантского проспекта. Пробка продержалась 1 час.
Почти 3 часа продержалась утром пробка на Токсовском шоссе и Главной улице от КАД до улицы Энергетиков.
Наиболее загруженными дорогами утром оказались: проспект Культуры - Тихорецкий проспект в центр, проспект Энгельса - Большой Сампсониевский из центра, проспект Энгельса - Большой Сампсониевский в центр, Московское шоссе в обе стороны.
ИСТОЧНИК KP.RU