2020-05-25T15:35:33+03:00
Общество

Смольный создал «горячую линию» по выплатам медикам, работающим с коронавирусными больными

Все важные вопросы можно задать по единому номеру 122
Петр КИБЕР
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Все вопросы по выплатам медикам можно задать по номеру 122.Все вопросы по выплатам медикам можно задать по номеру 122.Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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Власти Санкт-Петербурга создали специальную «горячую линию» для информирования медработников по выплатам для тех, кто на первой линии борется с коронавирусом. У врачей и медсестер накопилось немало вопросов, поэтому было найдено простое и очевидное решение.

- Рост обращений работников здравоохранения за разъяснениями выявил необходимость создания единой точки для получения всей информации. Для этого в Единой региональной информационно-справочной «Службе 122» было оперативно открыто новое направление по приему обращений относительно выплат работникам здравоохранения, - сообщает пресс-служба Смольного.

По короткому номеру 122 медики смогут не только задать волнующие их вопросы, но и пожаловаться, если что не так.

Напомним, что правительством России были введены выплаты врачам, медсестрам, младшему медперсоналу и работникам скорой помощи, работающим с больными коронавирусной инфекцией. Кроме этого, медикам за работу в опасных для здоровья и тяжелых условиях заплатит город. За счет бюджета Санкт-Петербурга предусмотрены выплаты медработникам лабораторий, проводящим диагностику COVID-19, а также патологоанатомам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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