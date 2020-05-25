2020-05-25T15:37:38+03:00
Дом. Семья

Птенцов цапли, выпавших из гнезда, спасли в деревне Ленинградской области

Местные жители обнаружили на земле неоперившихся птичек и отвезли их к ветеринару [фото]
Лилия КОЗЛОВА
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Птенцов серой цапли спасли в Ленинградской области / Фото: ВК "Охотнадзор/47"Птенцов серой цапли спасли в Ленинградской области / Фото: ВК "Охотнадзор/47"
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Двух пушистых птенцов серой цапли спасли в Ленинградской области. В субботу, 23 мая 2020 года, местные жители деревни Медвежья Кара, Волховского района, нашли на земле птичек и сообщили об этом в комитет по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира.

Птенцы выпали из гнезда, скорее всего из-за сильного ветра / Фото: ВК "Охотнадзор/47"

Птенцы выпали из гнезда, скорее всего из-за сильного ветра / Фото: ВК "Охотнадзор/47"

- Из за сильного ветра в субботу в Волховском районе, деревня Медвежья Кара, двое птенцов серой цапли выпали из гнезда. Местные жители сообщили нашему специалисту, птенцов отвезли к ветеринарам в Мандроги, - рассказали в комитете.

Специалисты рассказали, что количество яиц в кладке цапли может варьировать от 3 до 9, птенцы в борьбе за пищу, которую им доставляют родители, могут выкидывать из гнезда более слабых особей, иногда родители сами выкидывают слабых. Так что причиной обнаружения птенцов на земле может быть не только ветер.

Также пользователи отметили, что птенцы цапли похожи внешне на хищную птицу по имени Крок из мультфильма «Тайна Третьей планеты».

Пользователи сети заметили сходство птенцов с персонажем мультфильма "Тайна Третьей планеты" / Фото: ВК "Охотнадзор/47"

Пользователи сети заметили сходство птенцов с персонажем мультфильма "Тайна Третьей планеты" / Фото: ВК "Охотнадзор/47"

ИСТОЧНИК KP.RU

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