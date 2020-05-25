Индекс уровня самоизоляции в Санкт-Петербурге на 25 мая 2020 года: Показатель резко упал вниз

25 Май 2020 2020-05-25T16:03:16+03:00

Индекс уровня самоизоляции в Санкт-Петербурге на 25 мая 2020 года упал до 1,2 балла Фото: Олег ЗОЛОТО

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Прошли холодные дни, выглянуло солнце, воздух прогрелся до 18 градусов и жители Северной столицы массово поспешили на улицу. Так, индекс режима самоизоляции в Санкт-Петербурге на 25 мая 2020 года на 15 часов составил рекордные 1,2 балла. Ниже показатель за время пандемии коронавируса еще не опускался.

- Индекс самоизоляции в Санкт-Петербурге на 15:40 составил 1,3 балла — это значит, что на улице очень много людей, - сообщил о небольшом улучшении обстановки сервис «Яндекс».

За все время эпидемии индекс уровня самоизоляции 1,2 балла для Петербурга – антирекорд. Ранее «рекордом» был показатель в 1,5 балла, установленный горожанами на минувшей неделе.

Вчера по итогам дня индекс самоизоляции составил 2,9 балла, это на 0,3 балла больше, чем в среднее воскресенье до распространения коронавируса. В прошлое воскресенье местный индекс составлял 3,2 балла — за неделю индекс снизился на 0,3 балла.

ИСТОЧНИК KP.RU