Индекс уровня самоизоляции в Санкт-Петербурге на 25 мая 2020 года: Показатель резко упал вниз
Прошли холодные дни, выглянуло солнце, воздух прогрелся до 18 градусов и жители Северной столицы массово поспешили на улицу. Так, индекс режима самоизоляции в Санкт-Петербурге на 25 мая 2020 года на 15 часов составил рекордные 1,2 балла. Ниже показатель за время пандемии коронавируса еще не опускался.
- Индекс самоизоляции в Санкт-Петербурге на 15:40 составил 1,3 балла — это значит, что на улице очень много людей, - сообщил о небольшом улучшении обстановки сервис «Яндекс».
За все время эпидемии индекс уровня самоизоляции 1,2 балла для Петербурга – антирекорд. Ранее «рекордом» был показатель в 1,5 балла, установленный горожанами на минувшей неделе.
Вчера по итогам дня индекс самоизоляции составил 2,9 балла, это на 0,3 балла больше, чем в среднее воскресенье до распространения коронавируса. В прошлое воскресенье местный индекс составлял 3,2 балла — за неделю индекс снизился на 0,3 балла.
ИСТОЧНИК KP.RU
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