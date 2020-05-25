2020-05-25T16:09:09+03:00
Общество

Церемония награждения Почетных жителей Санкт-Петербурга перенесена на неопределенный срок

Причиной отмены торжеств стал коронавирус
Петр КИБЕР
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Обычно Почетных граждан Санкт-Петербурга награждают в День города, но в нынешнему году традиции пришлось изменить.Обычно Почетных граждан Санкт-Петербурга награждают в День города, но в нынешнему году традиции пришлось изменить.Фото: Артем КИЛЬКИН
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На прошлой неделе в Санкт-Петербурге произошло знаменательное событие. Впервые за три года депутаты Законодательного собрания выбрали Почетных граждан города на Неве. Следующим шагом должно было стать вручение почетных знаков, но планы спутал коронавирус.

- Почетные граждане – это золотой фонд Санкт-Петербурга. Именно поэтому в законе было специально указано, что знаки отличия должны вручаться им в самой торжественной обстановке, в самом центре города, для которого они так много сделали и непосредственно в день рождения Санкт-Петербурга или накануне его. Однако в нашем городе есть еще одно правило, в соответствии с которым нет и не может быть ничего дороже безопасности Санкт-Петербурга, ценнее жизни и здоровья его жителей, - заявил спикер ЗакСа Вячеслав Макаров.

Пока точная дата проведения торжественной церемонии не названа, это будет целиком зависеть от эпидемиологической обстановки в городе.

Напомним, что почетными гражданами были избраны директор медицинского Центра имени Алмазова Евгений Шляхто и начальник Петербургского метрополитена Владимир Гарюгин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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