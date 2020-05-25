2020-05-25T16:16:39+03:00
Коронавирус Covid-19

Более 50 человек подключены к ИВЛ в больницах Ленинградской области

В инфекционных стационарах с пневмонией и коронавирусом находятся более 1,3 тысяч пациентов
Лилия КОЗЛОВА
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В Ленобласти сохраняется напряженная ситуация в связи с коронавирусомВ Ленобласти сохраняется напряженная ситуация в связи с коронавирусомФото: Артем КИЛЬКИН
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Ситуация с коронавирусом в Ленинградской области находится под контролем. Об этом рассказали в администрации в понедельник, 25 мая 2020 года. В регионе сохраняется резерв мест в стационарах на 50 процентов. Также регион сдерживает коэффициент распространения инфекции COVID-19 менее 1 — в настоящий момент он составляет 0,8.

- Ситуация напряженная, но контролируемая. Она практически не изменилась с 12 мая, когда начались послабления карантинных мероприятий. Основная просьба от медиков — при абсолютно правильных решениях по возвращению к нормальной жизни просим категорически отследить выполнение тех запретов, которые остались. Прежде всего, это касается масочного режима, — прокомментировал председатель комитета по здравоохранению Ленинградской области Сергей Вылегжанин.

На сегодняшний день в перепрофилированных и инфекционных стационарах находится 1370 пациентов, из них 911 — с внебольничными пневмониями и 459 — с подтвержденным коронавирусом. 54 пациента находятся на искусственной вентиляции легких.

За последние сутки с пневмонией и подтвержденным диагнозом коронавирусной инфекции поступили 62 человека, в субботу поступало 121 и 80 человек соответственно, 21 человек был госпитализирован в Санкт-Петербург.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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