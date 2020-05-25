2020-05-25T16:17:02+03:00
Общество

В Петербурге на поддержку СМИ выделили 120 миллионов рублей

На гранты отвели на 20 миллионов меньше, чем годом ранее
Анна ПОСЛЯНОВА
Поделиться:
В этом году Смольный выделил шесть приоритетных тем и 10 тематических направленийВ этом году Смольный выделил шесть приоритетных тем и 10 тематических направленийФото: Олег ЗОЛОТО (архив)
Изменить размер текста:

Гранты для СМИ обсудили сегодня, 25 мая, на заседании в Смольном. В прошлом году на субсидии, призванные возместить затраты журналистов на подготовку публикация и сюжетов, посвященных Году театра, 75-летию снятия блокады, нацпроектам, развитию электронных услуг и «мусорной реформе», потратили 140,126 миллиона рублей из 141,4 миллиона выделенных. На эти бюджетные деньги 50 СМИ воплотили сотню проектов.

– В этом году на гранты СМИ выделено 124,58 миллиона рублей, – сообщил глава Комитета по печати Владимир Рябовол. – Сумма несколько меньше, чем годом ранее, в связи с сокращением определенных статей бюджета и пересмотра затрат.

В этом году Смольный выделил шесть приоритетных тем: Год памяти и славы и 75-летие Победы, поправки в Конституцию, нацпроекты, развитие электронных госуслуг, защита прав потребителей, защита животных от жестокого обращения, профилактика идеологии терроризма и экстремизма.

Также выбрали 10 приоритетных тематических направлений: социальная проблематика, педагогика и дети, международные отношения, религия и межконфессиональные отношения, охрана здоровья (особенно от СПИД и наркотиков), культура и просвещение, наука, продукция СМИ для инвалидов по зрению и слуху, профилактика алкоголизма, коррупция.

– Спасибо журналистам, – сказал, одобряя предложенную тематику и сумму, губернатор Александр Беглов. – Их работа связана с риском для здоровья и жизни, но они в полной мере оповещают Россию о том, что происходит у нас в Петербурге.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Александр Беглов о коронавирусе в Санкт-Петербурге: «На прошедшей неделе число заболевших уменьшилось всего на 7%»
Детские лагеря Санкт-Петербурга могут открыться раньше 1 июля
Трех тюленей, вылечившихся от паразитов и травм, выпустили в Финский залив
Двух упитанных крыс заметили в одном из продуктовых магазинов Санкт-Петербурга
Петербуржцев попросили не «лечиться» алкоголем от коронавируса
Уголовное дело об убийстве завели после внезапной пропажи экс-командира ОМОН в Санкт-Петербурге
Карта распространения коронавируса в Ленинградской области на 25 мая 2020 года: Еще 58 заболевших
Следственный комитет потребовал отстранить главу Новой Ладоги после пожаров в домах-памятниках
Дрозденко выразил соболезнования в связи со смертью экс-главного архитектора Санкт-Петербурга
Более 1,8 миллиона горожан получили выплаты на покупку масок от правительства Санкт-Петербурга
«Субару» разбился всмятку на Приморском шоссе в сторону Санкт-Петербурга
Беглов предложил включить СМИ в перечень наиболее пострадавших отраслей во время пандемии коронавируса
Маленького лосенка с пневмонией спасают от смерти в Санкт-Петербурге
Ленни Кравиц отменил концерт в Санкт-Петербурге
Губернатор и спикер ЗакСа поздравили петербуржцев с Днем города
В Петербурге на поддержку СМИ выделили 120 миллионов рублей
Более 50 человек подключены к ИВЛ в больницах Ленинградской области
Церемония награждения Почетных жителей Санкт-Петербурга перенесена на неопределенный срок
Индекс уровня самоизоляции в Санкт-Петербурге на 25 мая 2020 года: Показатель резко упал вниз
Птенцов цапли, выпавших из гнезда, спасли в деревне Ленинградской области
Смольный создал «горячую линию» по выплатам медикам, работающим с коронавирусными больными
Необычно сложная пробка образовалась в Санкт-Петербурге утром 25 мая 2020 года