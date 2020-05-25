В Петербурге на поддержку СМИ выделили 120 миллионов рублей

25 Май 2020 2020-05-25T16:17:02+03:00

В этом году Смольный выделил шесть приоритетных тем и 10 тематических направлений Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

На гранты отвели на 20 миллионов меньше, чем годом ранее

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Гранты для СМИ обсудили сегодня, 25 мая, на заседании в Смольном. В прошлом году на субсидии, призванные возместить затраты журналистов на подготовку публикация и сюжетов, посвященных Году театра, 75-летию снятия блокады, нацпроектам, развитию электронных услуг и «мусорной реформе», потратили 140,126 миллиона рублей из 141,4 миллиона выделенных. На эти бюджетные деньги 50 СМИ воплотили сотню проектов.

– В этом году на гранты СМИ выделено 124,58 миллиона рублей, – сообщил глава Комитета по печати Владимир Рябовол. – Сумма несколько меньше, чем годом ранее, в связи с сокращением определенных статей бюджета и пересмотра затрат.

В этом году Смольный выделил шесть приоритетных тем: Год памяти и славы и 75-летие Победы, поправки в Конституцию, нацпроекты, развитие электронных госуслуг, защита прав потребителей, защита животных от жестокого обращения, профилактика идеологии терроризма и экстремизма.

Также выбрали 10 приоритетных тематических направлений: социальная проблематика, педагогика и дети, международные отношения, религия и межконфессиональные отношения, охрана здоровья (особенно от СПИД и наркотиков), культура и просвещение, наука, продукция СМИ для инвалидов по зрению и слуху, профилактика алкоголизма, коррупция.

– Спасибо журналистам, – сказал, одобряя предложенную тематику и сумму, губернатор Александр Беглов. – Их работа связана с риском для здоровья и жизни, но они в полной мере оповещают Россию о том, что происходит у нас в Петербурге.

ИСТОЧНИК KP.RU