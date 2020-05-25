Ленни Кравиц отменил концерт в Санкт-Петербурге

25 Май 2020 2020-05-25T16:57:33+03:00

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2020-й год стал временем испытания для многих жителей планеты Земля. Планы рушатся, поездки-выставки-концерты отменяются тысячами. В их число попало и выступление звезды поп-сцены Ленни Кравица. Американский музыкант должен был приехать в Россию в рамках гастрольного тура, но увы, поклонники артиста не дождутся встречи со звездой. По крайней мере пока.

- Как информирует организатор гастролей, все выступления в России отменены, новые даты концертов будут объявлены позднее, - пишет «Мойка 78».

Напомним, что концерт Ленни Кравица в Санкт-Петербурге изначально был запланирован на 8 июня. А спустя два дня музыкант должен предстать перед московской публикой, но не сложилось.

- Из-за пандемии COVID-19 и государственных ограничений, даты моего тура Here To Love Tour в 2020 году, к сожалению, переносятся. Я с нетерпением ждал того, чтобы приехать и выступить для вас, но сейчас самое важное – безопасность и здоровье фанатов, моей группы и техперсонала, - приводят слова музыканта организаторы.

ИСТОЧНИК KP.RU