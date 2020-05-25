Маленького лосенка с пневмонией спасают от смерти в Санкт-Петербурге

25 Май 2020 2020-05-25T16:58:32+03:00

Детеныш сохатого попал к волонтерам после того, как его загоняли собаки

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В Санкт-Петербурге работники центра реабилитации диких животных «Велес» борются за жизнь маленького лосенка, девочки, по имени Алиса. Малышка поступила в центр 20 мая 2020 года. Ее гоняли собаки, а неравнодушные люди увидели это и спасли животное. Позже оказалось, что лосенку нужна еще и серьезная медицинская помощь.

- С конца недели мы боремся за нашего самого маленького и слабого лосенка – Алису. У нее подтвердилась пневмония, лечение которой дает последствия на пищеварение, и у девочки болит желудок, плохо ест, - рассказали в реабилитационном центре для диких животных. Сейчас Алиса получает всю необходимую терапию. Однако не мало важно, чтобы иммунитет лосенка выдержал тяжелую болезнь и лечение.

Алиса – уже пятый детеныш лося, попавший в «Велес» этой весной. По какой причине все они оказались без мамы, не известно.

ИСТОЧНИК KP.RU