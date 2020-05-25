2020-05-25T17:16:38+03:00
Общество

Беглов предложил включить СМИ в перечень наиболее пострадавших отраслей во время пандемии коронавируса

Губернатор поблагодарил петербургских журналистов, которые помогают информировать горожан о борьбе с пандемией
Лилия КОЗЛОВА
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Петербург предложил включить СМИ в федеральный перечень наиболее пострадавших отраслейПетербург предложил включить СМИ в федеральный перечень наиболее пострадавших отраслейФото: Артем КИЛЬКИН
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В Санкт-Петербурге предложили включить средства массовых информаций в федеральный перечень наиболее пострадавших отраслей во время пандемии коронавируса. Об этом в понедельник, 25 мая 2020 года, заявил губернатор Александр Беглов на рабочем совещании с членами городского правительства.

- В связи с введенными ограничительными мерами СМИ получили отказы от размещения рекламы и потерпели убытки. Отсутствие государственной поддержки может привести к закрытию или сокращению штата редакций и снижению качества работы, - отметил Беглов.

Губернатор подчеркнул, что все сегодня работают в сложных условиях пандемии, и заявил, что СМИ должны оставаться главным источником информации о всех мерах, которые принимает правительство города для борьбы с коронавирусной инфекцией. Также градоначальник поблагодарил петербургских журналистов, которые помогают информировать горожан о происходящем.

- Их работа зачастую связана с риском для их здоровья, их жизни, но, тем не менее, они в полной мере освещают то, что происходит в нашем городе. Их нужно поддержать. Субсидии в виде грантов – одна из действенных мер, которые мы можем предложить средствам массовой информации в сложившейся трудной ситуации, - сказал глава города.

ИСТОЧНИК KP.RU

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