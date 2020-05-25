«Субару» разбился всмятку на Приморском шоссе в сторону Санкт-Петербурга

25 Май 2020 2020-05-25T17:29:21+03:00

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Жесткая авария произошла днем в понедельник, 25 мая 2020 года, на Приморском шоссе. Около пяти часов вечера по трассе в сторону Санкт-Петербурга гнал автомобиль «Субару Форестер». Как именно произошло ДТП, на данный момент не известно. Но в результате машина, разбитая всмятку, оказалась на обочине трассы.

- Там, где пожарки стоят на видео, ещё такси стояло, «Киа» без бампера переднего, скорее всего он загнал «Форестер» в столб, - рассказал в социальной сети очевидец с места событий.

На место аварии быстро прибыли спасательные службы. Сотрудникам МЧС пришлось распиливать автомобиль, чтобы достать пострадавшего водителя «Субару». На данный момент он жив. Пострадавшего забрала машина «скорой помощи» и госпитализировала в реанимацию. О состоянии его здоровья на данный момент ничего не известно.

Службы продолжаю работать на месте аварии. Сотрудникам ДПС предстоит выяснить причины и обстоятельства ЧП.

Жесткое ДТП с "Субару" на Приморском шоссе под Санкт-Петербургом 25.05.2020 .

ИСТОЧНИК KP.RU