Более 1,8 миллиона горожан получили выплаты на покупку масок от правительства Санкт-Петербурга

25 Май 2020 2020-05-25T17:52:28+03:00

Более 1,8 миллиона петербуржцев получили по 800 рублей от правительства на покупку масок и перчаток Фото: Олег ЗОЛОТО

Изменить размер текста: A A

Жителям Санкт-Петербурга перечислили единовременные выплаты на приобретение средств индивидуальной защиты. По данным Смольного от 25 мая 2020 года, по 800 рублей получили 1 812 731 человек – все, кто относится к получателям данной меры поддержки.

- Единовременная денежная выплата в размере 800 рублей предоставляется получателям пенсий, а также малообеспеченным семьям с детьми, многодетным семьям, семьям, имеющим ребенка-инвалида и приемным семьям, где воспитываются дети-сироты и которые получают пособия и выплаты за счет средств бюджета Санкт-Петербурга, - рассказали в администрации города.

Данная выплата также предусмотрена на каждого ребенка в семьях, которые попали в список меры поддержки. Общая сумма выделенных средств из резервного фонда городского бюджета составила более 1,4 миллиардов рублей.

Также осуществлены единовременные выплаты в размере 2 тысяч рублей только неработающим жителям Санкт-Петербурга старше 65 лет, соблюдающим режим самоизоляции.

На первом этапе 14 мая средства перечислены на счета граждан, относящихся к маломобильным группам населения из числа граждан, достигших возраста 80 лет и старше или являющихся инвалидами 1 группы; достигших возраста старше 74 лет и являющихся инвалидами 2 группы, а также старше 65 лет, находящихся на социальном обслуживании на дому. Единовременную выплату получили 298,3 тысяч человек.

ИСТОЧНИК KP.RU