Карта распространения коронавируса в Ленинградской области на 25 мая 2020 года: Еще 58 заболевших

25 Май 2020 2020-05-25T19:26:28+03:00

На карте распространения коронавируса в Ленинградской области на 25 мая 2020 года видно, что больше всего заболевших в Гатчинском районе

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За минувшие сутки в Ленинградской области подтвердили еще 58 новых случаев заражения COVID-19. Как сообщает региональное управление Роспотребнадзора, тесты дали положительный результат у жителей 31 населенного пункта. На карте распространения коронавируса в Ленинградской области на 25 мая 2020 года видно, что больше всего заболевших появилось в Гатчинском районе – плюс 14 человек. Он же остается лидером по новой болезни в регионе – всего там 736 заболевших коронавирусом.

На втором месте по числу подтвержденных тестов находится Всеволожский район. За все время там заболели 717 человек. Из них 12 новых случаев на сегодня. На третьем месте – Выборгский район – всего 280 заболевших. Правда, за сутки там прибавилось к статистике не так много – всего два человека.

Карта распространения коронавируса в Ленинградской области на 25 мая 2020 года.Фото: Павел РОМАНОВ

– С начала пандемии в регионе зафиксированы 2495 зараженных. 1026 из них вылечились, девять – скончались, – сообщает о ситуации пресс-служба правительства области.

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ИСТОЧНИК KP.RU