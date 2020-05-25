Уголовное дело об убийстве завели после внезапной пропажи экс-командира ОМОН в Санкт-Петербурге

25 Май 2020 2020-05-25T18:56:58+03:00

В ночь с 12 на 13 мая 2020 года офицер запаса перестал отвечать на звонки родных

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В Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело по признакам убийства после пропажи бывшего командира ОМОНа. Как стало известно в понедельник, 25 мая 2020 года, 53-летний офицер в запасе, в прошлом занимавший руководящие посты в силовых подразделениях и имевший за плечами внушительный послужной список, внезапно исчез при странных обстоятельствах. Возможно он стал жертвой преступления.

- Владимир К. пропал в ночь с 12 на 13 мая на территории Красносельского района города. Первыми о случившемся сигнализировали в органы родные силовика, когда тот перестал отвечать на звонки. Оперуполномоченные и следователи, проводившие разыскные мероприятия, выяснили, что незадолго до пропажи офицер запаса имел денежный конфликт со своим знакомым, - пишут «Невские новости».

Отмечается, что в апреле этого года на бывшего силовика было совершено нападение. Тогда неизвестные люди сильного избили его возле парадной собственного дома.

ИСТОЧНИК KP.RU