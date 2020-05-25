Петербуржцев попросили не «лечиться» алкоголем от коронавируса

25 Май 2020 2020-05-25T19:15:20+03:00

В Роспотребнадзоре развеяли мифы о чудодейственном "выздоровлении" от коронавируса благодаря алкоголю. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Роспотребнадзоре по Санкт-Петербургу подчеркивают, что спиртное не защищает от COVID-19

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В управлении Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу посоветовали горожанам не налегать на алкоголь во время пандемии коронавируса. Из-за дезинформации в цифровом пространстве некоторые люди считают, что спиртное сможет защитить от опасной инфекции, однако врачи и европейское бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) призывают не верить данному мифу.

- Употребление алкоголя связывают с развитием широкого спектра инфекционных и неинфекционных заболеваний и нарушений психического здоровья, которые могут повышать уязвимость людей перед COVID-19. В частности, алкоголь негативно влияет на иммунную систему организма и повышает риск развития неблагоприятных последствий для здоровья. Следовательно, людям необходимо сводить к минимуму употребление, - поясняют в пресс-службе Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу.

Полезная памятка на время пандемии и даже после нее. Фото: 78.rospotrebnadzor.ru

Напомним, алкоголь ежегодно приводит к смерти примерно трех миллионов человек во всем мире, что является еще одним аргументом в пользу отказа от спиртного.

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ИСТОЧНИК KP.RU