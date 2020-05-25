Двух упитанных крыс заметили в одном из продуктовых магазинов Санкт-Петербурга

25 Май 2020 2020-05-25T19:39:50+03:00

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Двух упитанных крыс заметили в одном из продуктовых магазинов Северной столицы, как утверждают авторы видеозаписи в сообществе «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург» во «Вконтакте». На неожиданных «посетителей» наткнулась семья с маленькими детьми. Один из малышей тут же признался на камеру, что к нему подступает тошнота, но затем ребята просто удивленно считали грызунов.

Особенно по вкусу одному из грызунов пришелся виноград. Фото: vk.com/unreleased_dtp

- Смотри, тут крыс полно! Даже искать не надо, - прокричал на всю улицу младший член семьи.

По словам автора видео, все происходит в одном из продуктовых магазинов на 2-м Рабфаковском переулке. На записи видно, как крысы облюбовали прилавки с фруктами. Одному из грызунов по вкусу пришелся красный виноград, другой же переметнулся в иное место. Судя по всему, магазин был уже закрыт из-за позднего времени, поэтому отец семейства снимал «зоопарк» с улицы, находясь за витриной. Шокированные петербуржцы решили поделиться находкой в соцсетях, чтобы уведомить остальных горожан о таком беспорядке.

Обо всем стало известно из соцсетей. Фото: vk.com/unreleased_dtp

ИСТОЧНИК KP.RU