2020-05-25T20:02:41+03:00
Дом. Семья

Трех тюленей, вылечившихся от паразитов и травм, выпустили в Финский залив

У каждого ластоногого непростая судьба, но сейчас все тюленята поправились и готовы к взрослой жизни [фото]
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Трех тюленят выпустили в Финский залив после реабилитации и лечения. Фото: ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»Трех тюленят выпустили в Финский залив после реабилитации и лечения. Фото: ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»
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25 мая сотрудники «Фонда друзей балтийской нерпы» устроили «выпускной» еще для трех тюленят. У каждого из этих бывших пациентов Центра изучения и сохранения морских млекопитающих была непростая судьба. Одну из самочек покусали собаки во время дележки рыбы. Другая – повредила переднюю ласту и «поймала» паразитов. Третьим оказался самец, которого тоже лечили от вредных организмов. Непростое прошлое не могло не наложить отпечаток на поведение малюток.

Один тюлень был совсем диким и сразу же уплыл вдаль, не попрощавшись, а другие немножко покрасовались на камеру. Фото: ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»

Один тюлень был совсем диким и сразу же уплыл вдаль, не попрощавшись, а другие немножко покрасовались на камеру. Фото: ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»

- Одна из самочек, которую покусали собаки, сейчас очень дикая и с большим недоверием относится к людям. Животное выхаживали после сильного истощения и обезвоживания. Спустя пару месяцев лечения и реабилитации тюленята прошли серьезное лечение, поправились, набрали достаточный для начала взрослой жизни вес, и теперь ничего не мешает им отправиться в самостоятельное плаванье по Финскому заливу, - рассказывают в пресс-службе «Водоканала Санкт-Петербурга».

Условия для взросления сейчас идеальные. По прогнозам экспертов, на воде будет пара дней штиля. Тюленята смогут спокойно учиться охоте и не питаться минимум неделю.

ИСТОЧНИК KP.RU

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