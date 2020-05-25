Александр Беглов о коронавирусе в Санкт-Петербурге: «На прошедшей неделе число заболевших уменьшилось всего на 7%»

25 Май 2020 2020-05-25T20:50:06+03:00

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Губернатор Александр Беглов выступил с новым обращением о коронавирусе в Санкт-Петербурге. По словам градоначальника, сейчас уровень тестирования населения поднялся на высокий уровень – почти 240 анализов на 100 тысяч горожан. Это в 4 раза выше норматива. Однако послаблений по ограничениям ждать пока не приходится, поскольку опасная инфекция отступает слишком медленно.

- Можем сказать - на прошедшей неделе число заболевших уменьшилось всего на 7%. Общей картины это, к сожалению, не меняет. У нас по-прежнему за день заболевает коронавирусом больше людей, чем выздоравливает. Режим повышенной готовности в Петербурге пока сохраняется. Наша задача – улучшить качество жизни горожан в условиях ограничений, - подчеркнул губернатор.

Александр Беглов добавил, что к концу прошлой недели в городе стало чуть больше 9 тысяч оборудованных коек для лечения больных COVID-19. Однако это количество собираются увеличить вдвое. В ближайшее время откроются еще 1250 койко-мест в стационарах.

Напоследок губернатор поздравил петербуржцев с грядущим Днем города и призвал не печалиться, что торжества пройдут лишь в онлайн-формате. К слову, всю праздничную программу «Комсомолка» публиковала отдельно.

ИСТОЧНИК KP.RU