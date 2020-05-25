2020-05-25T21:44:46+03:00
Происшествия

Экс-чиновников Калининского района подозревают в получении взятки в 6 млн рублей

По версии следствия, деньги шли на покровительство коммерческих структур
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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В Санкт-Петербурге двух чиновников Калининского района подозревают в получении взятки.В Санкт-Петербурге двух чиновников Калининского района подозревают в получении взятки.Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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Сразу двух бывших заместителей главы Калининского района Санкт-Петербурга подозревают в получении крупной взятки. По версии следствия, не менее 6 миллионов рублей получил их соучастник, экс-начальник сектора контроля и координации деятельности образовательных учреждений отдела образования местной администрации. Солидная сумма была «подарком» от гендиректора ООО «Мега Строй Сервис», фактического руководителя ООО «Строй-Престиж».

- Взятка предназначалась на заключение с коммерческими учреждениями государственных контрактов в 2018 году, а также за общее покровительство. 8 февраля 2019 года около администрации Калининского района начальник сектора, действуя по предварительному сговору с бывшими заместителями главы района, получила взятку в сумме не менее 6 млн рублей от гендиректора компании «Мега Строй Сервис», - передает пресс-служба СК РФ по Санкт-Петербургу.

Расследование уголовного дела продолжается. Экс-чиновникам и руководителю компании «светит» от 8 до 15 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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