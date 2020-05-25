Вывозные рейсы из Индонезии и Киргизии вернут в Санкт-Петербург 239 туристов

25 Май 2020 2020-05-25T22:54:17+03:00

В Санкт-Петербург прилетят два вывозных рейса из Индонезии и Киргизии. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

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В Санкт-Петербурге ждут два вывозных рейса из Индонезии и Киргизии, которые вернут домой 239 россиян. Путешественников, задержавшихся за границей из-за ограничений по коронавирусу, примут в Пулково утром и вечером во вторник 26 мая. По прибытию самолеты опять встретят полицейские, сотрудники Роспотребнадзора и медики.

- Прилетевших российских туристов проверят врачи. При наличии малейших симптомов заболевания, человека сразу направят в медучреждение. У всех путешественников возьмут анализы, проведут анкетирование и выдадут предписание главного санитарного врача Санкт-Петербурга о необходимости соблюдения 2-недельной самоизоляции. Далее экипажи ГИБДД сопроводят людей до места их карантина, - сообщает пресс-служба Смольного.

Добавим, что в период с апреля по май в Пулково встретили уже около 30 возвратных рейсов. Почти 2,5 тысячи человек вернулись больше чем из 10 стран.

ИСТОЧНИК KP.RU