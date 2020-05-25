Стало известно, кто приказал уничтожить фреску с портретом Бродского в Санкт-Петербурге
Оказалось, что фреску с портретом Иосифа Бродского, появившуюся напротив дома №24 на Литейном проспекте, замазали штукатуркой по решению завхоза местной школы №189, а не коммунальщиков. Об этом рассказали на официальной страницы музея-квартиры писателя в Instagram.
Рабочий неустанно замазывал писателя даже после того, как прохожие пытались снять слой штукатурки. Фото: instagram.com/brodsky.online
- Итак, портрет Бродского замазали по решению завхоза школы №189 (к ее территории примыкает стена - Прим. ред.). Прохожие пытаются снять новый слои штукатурки, затем из школы выходит рабочий, замазывает снова. А журналисты, приезжающие снять портрет поэта, снимают белое пятно. Так позитивный инфоповод сменился на куда более кликабельный и негативный. Наблюдаем за происходящим с того самого балкона квартиры Иосифа Бродского, - рассказывают сотрудники музея.
Теперь автор уничтоженного портрета хочет украсить непарадную стену-брандмаэур Дома Мурузи напечатанной фреской с балконом самого Бродского. Для этого придется согласовывать проект с властями.
Дальнейшие планы - куда грандиознее. Фото: instagram.com/brodsky.online
ИСТОЧНИК KP.RU