2020-05-26T00:27:58+03:00
Дом. Семья

Бешеная рысь пришла на участок в деревне под Тихвином

Животное спокойно лежало на земле, но у него диагностировали бешенство второй степени [фото]
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Рысь пришла в "гости" в деревню под Тихвином. Фото: vk.com/tix47Рысь пришла в "гости" в деревню под Тихвином. Фото: vk.com/tix47
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В сообществе «Я люблю Тихвин» во «Вконтакте» опубликовали фотографии рыси, которая забрела на участок одного из домов в деревне Кривой Наволок из Ленобласти. По словам очевидца Елизаветы, хищный зверь спокойно лежал поодаль от людей. На место оперативно прибыли полицейские, сотрудники Леноблохоты и ветеринар. Доктор диагностировал у рыси бешенство второй степени, что удивило многих.

Хищник лежал спокойно на земле и никого не трогал, но ветеринар с опаской смотрел на его состояние. Фото: vk.com/tix47

Хищник лежал спокойно на земле и никого не трогал, но ветеринар с опаской смотрел на его состояние. Фото: vk.com/tix47

- Пока что к бедняжке никто ближе, чем на 4 метра не подходил. Однако лучшая идея из всех, что пришла приехавшим службам – это посадить в клетку, отвезти в лес и там уж ее застрелят. Очень хочется верить, что по пути животинка посетит доктора, который найдет идеи получше. Какие симптомы бешенства выявили? Никаких! Факт выхода к людям, - пишет Елизавета.

В итоге большинство пользователей Сети высказали сомнение в том, что рысь нужно застрелить и попросили очевидцев о том, чтобы они уговорили специалистов отвезти животное к ветеринару.

Очевидец опубликовала фотографии животного в соцсетях и следила за его судьбой. Фото: vk.com/tix47

Очевидец опубликовала фотографии животного в соцсетях и следила за его судьбой. Фото: vk.com/tix47

ИСТОЧНИК KP.RU

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