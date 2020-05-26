В Кронштадте неизвестные пожарили сосиски на Вечном огне
Полицейские Кронштадтского района Санкт-Петербурга ищут хулиганов, которые устроили «шашлыки» на вечном огне. Утром понедельника местные жители нашли у мемориала кучу брошенных шампуров и упаковку от сосисок. Администрация, узнав о ЧП из соцсетей, обратилась к стражам порядка.
- 25 мая в полицию обратился директор музея истории Кронштадта, с заявлением, что при просмотре новостей в социальных сетях, узнал об акте вандализма по отношению к памятнику культурного наследия «Вечный огонь над могилой рабочих и матросов», расположенного на Якорной площади, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.
Полицейскими просмотрели записи с камер видеонаблюдения и выяснили, что 24 мая около 23:00 к мемориалу подъехала «Шкода Октавия», из которой вышли несколько человек и начали жарить сосиски на Вечном огне.
Вопрос о возбуждении уголовного дела решается, а хулиганов ищут. Причем и местные жители, которые больно приняли надругательство над памятником: «Эти шампура и все остальное в **** бы им затолкать», - пишут в комментариях кронштадтцы.
После себя неизвестные оставили гору мусора. Фото: vk.com/lovekronshtadt
ИСТОЧНИК KP.RU