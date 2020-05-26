Балконы обрушились с жилого дома на Кирочной улице в Санкт-Петербурге
Очередное серьезное обрушение произошло в исторической части Санкт-Петербурга.Сразу четыре балкона обвалились с фасада дома 20 по Кирочной улице. Весь тротуар под ними засыпан битым кирпичом и кусками штукатурки.На место происшествия уже прибыли спасатели.
- 26 мая, в 11:11 поступило сообщение о ЧП по адресу: Центральный район, улица Кирочная, дом 20. С фасада 6-этажного жилого дома произошло обрушение 4-х балконов, - сообщает пресс-служба петербургского управления МЧС.
По сообщению экстренного ведомства, балконы обвалились с 3-6 этажей, но лишь частично. Бетонные плиты повисли на арматуре и грозят рухнуть вниз.
Место происшествия ограждено, прохожих и зевак отогнали подальше. По предварительным данным, пострадавших нет. и это можно назвать чудом, ведь на Кирочной улице всегда достаточно многолюдно, тем более, что внизу под рухнувшими балконами находится кафе.
Отметим, что само проблемное здание включено в перечень объектов культурного наследия Санкт-Петербурга.
На Кирочной улице в Санкт-Петербурге обрушились четыре балкона.Конструкции упали с фасада исторического здания.Павел РОМАНОВ
ИСТОЧНИК KP.RU