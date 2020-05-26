Балконы обрушились с жилого дома на Кирочной улице в Санкт-Петербурге

26 Май 2020 2020-05-26T12:12:06+03:00

На месте ЧП работают спасатели, пострадавших при обрушении балконов нет [видео]

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Очередное серьезное обрушение произошло в исторической части Санкт-Петербурга.Сразу четыре балкона обвалились с фасада дома 20 по Кирочной улице. Весь тротуар под ними засыпан битым кирпичом и кусками штукатурки.На место происшествия уже прибыли спасатели.

- 26 мая, в 11:11 поступило сообщение о ЧП по адресу: Центральный район, улица Кирочная, дом 20. С фасада 6-этажного жилого дома произошло обрушение 4-х балконов, - сообщает пресс-служба петербургского управления МЧС.

По сообщению экстренного ведомства, балконы обвалились с 3-6 этажей, но лишь частично. Бетонные плиты повисли на арматуре и грозят рухнуть вниз.

Место происшествия ограждено, прохожих и зевак отогнали подальше. По предварительным данным, пострадавших нет. и это можно назвать чудом, ведь на Кирочной улице всегда достаточно многолюдно, тем более, что внизу под рухнувшими балконами находится кафе.

Отметим, что само проблемное здание включено в перечень объектов культурного наследия Санкт-Петербурга.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="848" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/781254" frameborder="0"></iframe> На Кирочной улице в Санкт-Петербурге обрушились четыре балкона.Конструкции упали с фасада исторического здания.Павел РОМАНОВ

ИСТОЧНИК KP.RU