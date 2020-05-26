Появилось видео с места обрушения балконов на Кирочной улице
Серьезное происшествие в историческом центре города взбудоражило петербуржцев днем 26 мая. Около полудня на Кирочной улице обрушились сразу четыре балкона, а вскоре появилось и первое видео с места происшествия.
- Сейчас место падения огорожено, движение по Кирочной перекрыто. Здесь работают спасатели и другие экстренные службы города, - передает корреспондент «КП-Петербург». – Из окон дома, где рухнули балконы, выглядывают любопытные жильцы.
Также к месту ЧП съезжаются районные и городские власти. Именно им предстоит решить, что делать с повисшими на арматуре балконами, которые грозят рухнуть в любой момент. При этом само здание включено в реестр городского наследия как памятник архитектуры, так что задача непростая.
Известно, что в результате ЧП никто не пострадал и это большая удача. По Кирочной улице ходит много народа, а весь тротуар оказался засыпан кусками штукатурки и кирпича. Свидетелем инцидента оказался Андрей Аршавин.
По факту обрушения прокуратура города начала проверку.
Видео с места обрушения балконов на улице Кирочной в Санкт-Петербурге.Артем КИЛЬКИН
ИСТОЧНИК KP.RU