Прокуратура начала проверку после обрушения балконов на Кирочной улице
Прокуратура Санкт-Петербурга начала проверку по факту обрушения балконов на Кирочной улице. Следователи должны будут выяснить причины ЧП и установить виновных в происшествии.
- Будут опрошены представители управляющей компании, по результатам проверки примем процессуальное решение, - сообщили на пресс-подходе представители прокуратуры.
Кроме прокурорских работников на месте происшествия работают спасатели, а также городские и районные чиновники. Им предстоит принять решение, что делать с повисшими на арматуре балконами.
По словам представителей МЧС, которые передает корреспондент «КП-Петербург», верхний из четырех отвалившихся балконов висит на полоске стали толщиной в два миллиметра. Причиной обрушения скорее всего стала ветхость здания.
- Верхний балкон оторван на 90%. Повреждения вызваны коррозией, - заявили спасатели.
Отметим, что дом 20 по Кирочной улице включен в список значимых объектов регионального значения.
По предварительным данным, происшествие обошлось без пострадавших.
Видео с места обрушения балконов на улице Кирочной в Санкт-Петербурге.Артем КИЛЬКИН
ИСТОЧНИК KP.RU