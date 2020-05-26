2020-05-26T13:06:26+03:00
Общество

Прокуратура начала проверку после обрушения балконов на Кирочной улице

Конструкции обвалились с 3 по 6 этажи
Петр КИБЕР
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Прокуратура начала проверку после обрушения балконов на Кирочной улице.Прокуратура начала проверку после обрушения балконов на Кирочной улице.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Прокуратура Санкт-Петербурга начала проверку по факту обрушения балконов на Кирочной улице. Следователи должны будут выяснить причины ЧП и установить виновных в происшествии.

- Будут опрошены представители управляющей компании, по результатам проверки примем процессуальное решение, - сообщили на пресс-подходе представители прокуратуры.

Кроме прокурорских работников на месте происшествия работают спасатели, а также городские и районные чиновники. Им предстоит принять решение, что делать с повисшими на арматуре балконами.

По словам представителей МЧС, которые передает корреспондент «КП-Петербург», верхний из четырех отвалившихся балконов висит на полоске стали толщиной в два миллиметра. Причиной обрушения скорее всего стала ветхость здания.

- Верхний балкон оторван на 90%. Повреждения вызваны коррозией, - заявили спасатели.

Отметим, что дом 20 по Кирочной улице включен в список значимых объектов регионального значения.

По предварительным данным, происшествие обошлось без пострадавших.

Видео с места обрушения балконов на улице Кирочной в Санкт-Петербурге.Артем КИЛЬКИН

ИСТОЧНИК KP.RU

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