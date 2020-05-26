2020-05-26T13:08:49+03:00
Происшествия

Историка Соколова оставили в СИЗО до сентября: ссылка на коронавирус не помогла адвокату

Адвокат просил отпустить его родителям
Роман ЛЯЛИН
Поделиться:
Комментарии: comments3
Соколова оставили под стражейСоколова оставили под стражейФото: Артем КИЛЬКИН (архив)
Изменить размер текста:

В Санкт-Петербурге суд в очередной раз отклонил жалобу адвокат историка Соколова на арест. Александр Почуев просил отпустить бывшего доцента СПбГУ, убившего аспирантку, к его пожилым родителям.

- Защитник просил меру пресечения изменить на домашний арест. Мотивировал инфекцией COVID-19 и невозможностью Соколова встречаться с родителями, - сообщают в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга. - Также сторона защиты сообщила, что судом первой инстанции были нарушены требования открытости и гласности правосудия, у защиты отсутствуют данные о том, каким образом были выбраны те СМИ, которые присутствовали в зале.

Суд не изменил свое решение, оставив Соколова в СИЗО до 23 сентября.

- Чудес от этого заседания никто и не ожидал, - пояснил Александр Почуев. - Историк Соколов участвовал по видеосвязи, аудиосвязь была ужасной, он почти ничего не слышал. Суть жалобы была в том, что в ходе судебных процессов историк Соколов и его защита подвергается систематической травле.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Доцент института истории СПбГУ убил и расчленил студентку»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Число умерших от коронавируса в Ленинградской области на 26 мая 2020 года превысило 10 человек
Суд отказал петербурженке, требовавшей отменить масочный режим
Еще один медик умер от коронавируса в Санкт-Петербурге на 26 мая 2020 года
Движение по трассе «Кола» полностью перекроют утром 27 мая 2020 года в Ленинградской области
Полиция поймала мужчину, жарившего сосиски на вечном огне в Кронштадте
Историка Соколова оставили в СИЗО до сентября: ссылка на коронавирус не помогла адвокату
Прокуратура начала проверку после обрушения балконов на Кирочной улице
Появилось видео с места обрушения балконов на Кирочной улице
Полиция со стрельбой задержала двух подозреваемых в мошенничестве в Ленинградской области
Съемки кино и видео разрешили возобновить в Санкт-Петербурге
Беглов пообещал выпускникам Санкт-Петербурга «большой хороший праздник»
Число умерших от коронавируса в Санкт-Петербурге достигло 150 человек
Балконы обрушились с жилого дома на Кирочной улице в Санкт-Петербурге
Коронавирус в Карелии, последние новости на 26 мая 2020 года: Растут два очага инфекции