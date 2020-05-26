Историка Соколова оставили в СИЗО до сентября: ссылка на коронавирус не помогла адвокату

26 Май 2020 2020-05-26T13:08:49+03:00

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В Санкт-Петербурге суд в очередной раз отклонил жалобу адвокат историка Соколова на арест. Александр Почуев просил отпустить бывшего доцента СПбГУ, убившего аспирантку, к его пожилым родителям.

- Защитник просил меру пресечения изменить на домашний арест. Мотивировал инфекцией COVID-19 и невозможностью Соколова встречаться с родителями, - сообщают в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга. - Также сторона защиты сообщила, что судом первой инстанции были нарушены требования открытости и гласности правосудия, у защиты отсутствуют данные о том, каким образом были выбраны те СМИ, которые присутствовали в зале.

Суд не изменил свое решение, оставив Соколова в СИЗО до 23 сентября.

- Чудес от этого заседания никто и не ожидал, - пояснил Александр Почуев. - Историк Соколов участвовал по видеосвязи, аудиосвязь была ужасной, он почти ничего не слышал. Суть жалобы была в том, что в ходе судебных процессов историк Соколов и его защита подвергается систематической травле.

ИСТОЧНИК KP.RU