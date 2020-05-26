Движение по трассе «Кола» полностью перекроют утром 27 мая 2020 года в Ленинградской области

26 Май 2020 2020-05-26T14:33:06+03:00

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Утром в среду, 27 мая 2020 года, будет полностью перекрыто движение по трассе «Кола», ведущей от Санкт-Петербурга до границы с Норвегией. Ограничения коснутся участка у города Лодейное Поле в Ленинградкой области в связи с разводкой моста через реку Свирь.

- В период с 08:50 до 10:50 для прохода вверх по реке судна «Маринус» с максимальным высотным габаритом 22 метра представителями ОАО «РЖД» будет производиться разводка моста через реку Свирь, расположенного на км 236 федеральной автомобильной дороги Р-21 «Кола», у города Лодейное Поле в Ленинградской области. Движение автомобильного транспорта будет полностью перекрыто - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Так, мост будет разведен всего два часа. После этого движение снова будет полностью восстановлено.

ИСТОЧНИК KP.RU