2020-05-26T16:01:14+03:00
Происшествия

Мужчина ударил себя ножом с грудь после обвинения дочери в многолетнем сексуальном насилии в Ленинградской области

Подозреваемый находится в больнице под охраной
Лилия КОЗЛОВА
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Студентка обвинила своего отца в сексуальном насилии в течение пяти лет в ЛенобластиСтудентка обвинила своего отца в сексуальном насилии в течение пяти лет в ЛенобластиФото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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В Ленинградской области 21-летняя студентка медицинского колледжа в городе Выборг призналась в том, что в детстве пережила сексуальное насилие от своего родного 42-летнего отца. В понедельник, 25 мая 2020 года, девушка обратилась в полицию и рассказала, что родственник насиловал еще в течение пяти лет.

- В заявлении девушки говорилось о том, что сексуальное насилие продолжалось пять лет с сентября 2008 года до сентября 2013 года. В этот период девочке было всего 9-14 лет, - сообщил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

Полиция возбудила уголовное дело и пригласила отца девушки для дачи объяснений. Мужчина явился, но при входе в отдел ударил себя ножом в грудь. С проникающим колото-резаным ранением грудной клетки в тяжелом состоянии бригадой скорой помощи был госпитализирован в больницу Выборга.

На данный момент подозреваемый находится в медучреждении под стражей. Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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