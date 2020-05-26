На Кирочной улице начали срезать обвалившиеся балконы

26 Май 2020 2020-05-26T17:05:54+03:00

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Специалисты МЧС начали срезать балконы на доме 20 по Кирочной улице, которые обвалились утром во вторник. Верхнюю конструкцию зацепили стропами на автокране, после чего в ход пустили болгарку. Из-за проведения операции движение транспорта пришлось остановить.

- Проезд по Кирочной закрыт. Пока все балконы не спилят, не откроют, - сообщает корреспондент «КП-Петербург» с места событий.

Напомним, что вызов в МЧС поступил около полудня 26 мая. Очевидцы происшествия сообщали о рухнувших балконах. По приезду на место спасатели выяснили, что четыре балкона с третьего по шестой этажи обвалились, но повисли вдоль фасада на арматуре.

Тротуар внизу засыпало кирпичом и штукатуркой, но пострадавших удалось избежать. Позднее специалисты заявили, что балконы обвалились от ветхости, однако глава Центрального района Максим Мейскин заявил, что ни здание ни его конструкции не находятся в аварийном состоянии.

Проверку по факту ЧП начала петербургская прокуратура.

Дом 20 по Кирочной улице включен в реестр охраняемых объектов, как памятник городского значения.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="360" height="640" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/781381" frameborder="0"></iframe> На Кирочной улице срезают обвалившиеся балконы.Движение транспорта перекрытоАртем КИЛЬКИН

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ИСТОЧНИК KP.RU