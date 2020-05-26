2020-05-26T17:36:50+03:00
Общество

Более 2 тысяч нарушителей тонировки автомобилей поймали в Санкт-Петербурге и области за выходные в мае 2020 года

Полиция провела рейд 23 и 24 мая 2020 года во всех районах города и области
Лилия КОЗЛОВА
Поделиться:
Более 2 тысяч нарушителей тонировки авто поймали в Петербурге и Ленобласти за выходныеБолее 2 тысяч нарушителей тонировки авто поймали в Петербурге и Ленобласти за выходныеФото: принтскрин видео.
Изменить размер текста:

За минувшие выходные в Санкт-Петербурге и Ленинградской области сотрудники ГИБДД выявили более 2 тысяч нарушений правил тонировки автомобилей. Правоохранители провели рейд во всех районах города и области 23 и 24 мая 2020 года. Согласно требованиям технического регламента светопропускание ветрового стекла и стекол, через которые обеспечивается обзорность водителю, должно составлять не менее 70%.

- За время рейда к административной ответственности привлечено более 2,2 тысяч водителей транспортных средств. В отношении водителей, не демонтирующих тонирующую пленку со стекол на месте, инспекторами выдано более 780 требований об устранении нарушений. Остальные водители демонтировали цветные пленки на месте, - рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и Ленобласти.

Также в Центральном районе Петербурга был обнаружен автомобиль с видоизмененным государственным регистрационным знаком - спереди затерта буква, сзади затерта цифра региона. За это предусмотрен штраф в размере 5000 рублей или лишение права управления на срок от 1 до 3 месяцев.

Рейд по поимке тонированных машин прошел в Петербургу и Ленобласти.Видео: ГУ МВД по СПб и ЛО

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Ботанический сад показал безумное цветение «Царицы ночи»
Около 3 тысяч медиков заразились коронавирусом в Санкт-Петербурге
Чиновница в Ленобласти знала, но молчала о поврежденной проводки в доме, где в пожаре погибли шестеро детей
Следственный комитет начал расследование барбекю на Вечном огне в Кронштадте
Следственный комитет рассказал о ходе проверки по факту смерти 30-летней петербурженки, к которой не приехала «скорая»
Более 2 тысяч нарушителей тонировки автомобилей поймали в Санкт-Петербурге и области за выходные в мае 2020 года
На Кирочной улице начали срезать обвалившиеся балконы
Двух девушек, жаривших сосиски на Вечном огне в Кронштадте, задержала полиция
На Тракторной улице умер одинокий пенсионер, соседи вызвали полицию из-за пятен на потолке
Следственный комитет начал проверку после экстренной посадки самолета с горящим двигателем в Ленинградской области
Карта распространения коронавируса в Ленинградской области на 26 мая 2020 года: в четырех районах нет новых случаев заражений
Мужчина ударил себя ножом с грудь после обвинения дочери в многолетнем сексуальном насилии в Ленинградской области
Гадюку заметили на улице в городе Ломоносов Ленинградской области
На месте закрашенного портрета Бродского появились стихи, но потом исчезли и они
Число умерших от коронавируса в Ленинградской области на 26 мая 2020 года превысило 10 человек
Суд отказал петербурженке, требовавшей отменить масочный режим
Еще один медик умер от коронавируса в Санкт-Петербурге на 26 мая 2020 года
Движение по трассе «Кола» полностью перекроют утром 27 мая 2020 года в Ленинградской области
Полиция поймала мужчину, жарившего сосиски на вечном огне в Кронштадте
Историка Соколова оставили в СИЗО до сентября: ссылка на коронавирус не помогла адвокату
Прокуратура начала проверку после обрушения балконов на Кирочной улице
Появилось видео с места обрушения балконов на Кирочной улице
Полиция со стрельбой задержала двух подозреваемых в мошенничестве в Ленинградской области
Съемки кино и видео разрешили возобновить в Санкт-Петербурге
Беглов пообещал выпускникам Санкт-Петербурга «большой хороший праздник»
Число умерших от коронавируса в Санкт-Петербурге достигло 150 человек
Балконы обрушились с жилого дома на Кирочной улице в Санкт-Петербурге
Коронавирус в Карелии, последние новости на 26 мая 2020 года: Растут два очага инфекции