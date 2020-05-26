Более 2 тысяч нарушителей тонировки автомобилей поймали в Санкт-Петербурге и области за выходные в мае 2020 года

26 Май 2020 2020-05-26T17:36:50+03:00

Более 2 тысяч нарушителей тонировки авто поймали в Петербурге и Ленобласти за выходные Фото: принтскрин видео.

Полиция провела рейд 23 и 24 мая 2020 года во всех районах города и области

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За минувшие выходные в Санкт-Петербурге и Ленинградской области сотрудники ГИБДД выявили более 2 тысяч нарушений правил тонировки автомобилей. Правоохранители провели рейд во всех районах города и области 23 и 24 мая 2020 года. Согласно требованиям технического регламента светопропускание ветрового стекла и стекол, через которые обеспечивается обзорность водителю, должно составлять не менее 70%.

- За время рейда к административной ответственности привлечено более 2,2 тысяч водителей транспортных средств. В отношении водителей, не демонтирующих тонирующую пленку со стекол на месте, инспекторами выдано более 780 требований об устранении нарушений. Остальные водители демонтировали цветные пленки на месте, - рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и Ленобласти.

Также в Центральном районе Петербурга был обнаружен автомобиль с видоизмененным государственным регистрационным знаком - спереди затерта буква, сзади затерта цифра региона. За это предусмотрен штраф в размере 5000 рублей или лишение права управления на срок от 1 до 3 месяцев.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/781392" frameborder="0"></iframe> Рейд по поимке тонированных машин прошел в Петербургу и Ленобласти.Видео: ГУ МВД по СПб и ЛО

ИСТОЧНИК KP.RU