Более 2 тысяч нарушителей тонировки автомобилей поймали в Санкт-Петербурге и области за выходные в мае 2020 года
За минувшие выходные в Санкт-Петербурге и Ленинградской области сотрудники ГИБДД выявили более 2 тысяч нарушений правил тонировки автомобилей. Правоохранители провели рейд во всех районах города и области 23 и 24 мая 2020 года. Согласно требованиям технического регламента светопропускание ветрового стекла и стекол, через которые обеспечивается обзорность водителю, должно составлять не менее 70%.
- За время рейда к административной ответственности привлечено более 2,2 тысяч водителей транспортных средств. В отношении водителей, не демонтирующих тонирующую пленку со стекол на месте, инспекторами выдано более 780 требований об устранении нарушений. Остальные водители демонтировали цветные пленки на месте, - рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и Ленобласти.
Также в Центральном районе Петербурга был обнаружен автомобиль с видоизмененным государственным регистрационным знаком - спереди затерта буква, сзади затерта цифра региона. За это предусмотрен штраф в размере 5000 рублей или лишение права управления на срок от 1 до 3 месяцев.
Рейд по поимке тонированных машин прошел в Петербургу и Ленобласти.Видео: ГУ МВД по СПб и ЛО
ИСТОЧНИК KP.RU