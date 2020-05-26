2020-05-26T18:53:27+03:00
Коронавирус Covid-19

Около 3 тысяч медиков заразились коронавирусом в Санкт-Петербурге

На данный момент официально 8 из них скончались
Лилия КОЗЛОВА
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В Петербурге коронавирусом заболели три тысячи медиковВ Петербурге коронавирусом заболели три тысячи медиковФото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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Эпидемия коронавируса очень сильно ударила по врачам в Санкт-Петербурге. На 26 мая 2020 года в городе с начала пандемии около 3 тысяч медиков заразились новой инфекцией. Из них официально восемь скончались. Однако количество смертей может быть больше.

- Абсолютное большинство пациентов с коронавирусом, около 60 процентов, лечатся дома, остальные находятся в стационарах под наблюдением врачей, - пишет газета «Петербургский дневник».

Отмечается, что от динамики заболеваемости в последнюю неделю мая зависит, какие меры будут приняты в Северной столице по выходу из режима самоизоляции, который начался в городе с конца марта.

В городе зафиксирована смерть от коронавируса 8 медиков, это официально подтвержденные случаи. По данным «Списка памяти», который формируют сами медицинские работники, от вируса в Петербурге могло скончаться 25 медиков, зараженных вирусом. Всего в России была зафиксирована 101 смерть медиков от коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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