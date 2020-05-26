Ботанический сад показал безумное цветение «Царицы ночи»

26 Май 2020 2020-05-26T18:57:47+03:00

Уникальный кактус цветет ровно сутки и опадает с рассветом. В этом году это произошло 25 мая

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Редкое явление удивительной красоты в Ботаническом саду Санкт-Петербурга наблюдается каждый год. Обычно на цветение «Царицы ночи» водят экскурсии, однако из-за карантина на этот раз она прошла удаленно. Для всех желающих полюбоваться, как распускается уникальное растение, сотрудники Ботанического сада сняли видео.

- Сейчас в кадре самый крупный из трех цветков. Вы видите, что венчик раскрылся полностью, а чаша еще не до конца, - рассказывает работник Ботсада в режиме онлайн. – Иногда движение чашелистиков видно невооруженным глазом. В ближайшей час чашечка станет короной вокруг белой серединке.

«Царицей ночи» называют кактус Selenicereus macdonaldiae. Его невероятной красоты цветок распускается и опадает в течение 12 часов. Некоторые виды этих растений могут опылять летучие мыши, а некоторые мелкие зверушки порой забираются внутрь цветка.

Live: Ботанический сад БИН РАН.

ИСТОЧНИК KP.RU