КАД встал в рекордно длинную пробку в Санкт-Петербурге 26 мая 2020 года
В Санкт-Петербурге во вторник, 26 мая 2020 года, необычно плотное движение автомобилей для периода самоизоляции. Так, рекордно длинная пробка образовалась на Кольцевой автодороге. Затор собрался к 15 часам дня.
- В Санкт-Петербурге наблюдается самая длинная пробка для данного времени суток за всю последнюю неделю. КАД внутренняя сторона, от Комендантского проспекта до проспекта Энгельса. Длина пробки — 11,3 километров, - говорится в данных сервиса «Яндекс».
На 18:30 также наблюдается неожиданно плотное движение на Кубинской улице и Митрофаньевском шоссе. Загруженность магистрали из центра — 8 баллов, что на 5 баллов выше обычного.
Сильно загруженным на час дня оказался и Приморский проспект из центра Санкт-Петербурга. Пробка – 5 баллов. При этом в 9 утра в обратную сторону держалась пробка в 8 баллов.
ИСТОЧНИК KP.RU