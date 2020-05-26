КАД встал в рекордно длинную пробку в Санкт-Петербурге 26 мая 2020 года

26 Май 2020 2020-05-26T19:07:41+03:00

Затор образовался на внутреннем кольце от Комендантского проспекта до Энгельса

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В Санкт-Петербурге во вторник, 26 мая 2020 года, необычно плотное движение автомобилей для периода самоизоляции. Так, рекордно длинная пробка образовалась на Кольцевой автодороге. Затор собрался к 15 часам дня.

- В Санкт-Петербурге наблюдается самая длинная пробка для данного времени суток за всю последнюю неделю. КАД внутренняя сторона, от Комендантского проспекта до проспекта Энгельса. Длина пробки — 11,3 километров, - говорится в данных сервиса «Яндекс».

На 18:30 также наблюдается неожиданно плотное движение на Кубинской улице и Митрофаньевском шоссе. Загруженность магистрали из центра — 8 баллов, что на 5 баллов выше обычного.

Сильно загруженным на час дня оказался и Приморский проспект из центра Санкт-Петербурга. Пробка – 5 баллов. При этом в 9 утра в обратную сторону держалась пробка в 8 баллов.

ИСТОЧНИК KP.RU