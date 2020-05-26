Сердобольный петербуржец остановился на трассе, чтобы помочь утятам забраться на бордюр

26 Май 2020 2020-05-26T19:16:07+03:00

Там их ждала мама-утка. Самостоятельно малышам было к ней не подойти [видео]

Изменить размер текста: A A

Трогательная история случилась на одной из оживленных магистралей Санкт-Петербурга. Мама-утка вместе со своим выводком благополучно перешла дорогу, но дальше пернатое семейство столкнулось с новой проблемой – бордюр. Утка сумела самостоятельно преодолеть препятствие, а вот малыши сами этого сделать не смогли и бегали вдоль бортового камня, казавшегося им непреступной стеной.

Воссоединилась птичья семья благодаря неравнодушному петербуржцу. Чтобы помочь утятам попасть к маме, он остановил машину и руками перенес малышей на участок, где их ожидала взволнованная мать.

Другие автомобилисты были тронуты поступком мужчины и терпеливо ждали, пока тот справится с важной задачей по спасению пернатой команды. Некоторые снимали происходящее на камеры мобильных телефон. Добрая новость вмиг разлетелась по Интернету и собрала множество одобрительных комментариев.

- Молодец! Вера в человечество восстановлена! – пишет один из пользователей соцсетей.

доброта на дороге в Петербурге.

ИСТОЧНИК KP.RU