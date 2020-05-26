Сердобольный петербуржец остановился на трассе, чтобы помочь утятам забраться на бордюр
Трогательная история случилась на одной из оживленных магистралей Санкт-Петербурга. Мама-утка вместе со своим выводком благополучно перешла дорогу, но дальше пернатое семейство столкнулось с новой проблемой – бордюр. Утка сумела самостоятельно преодолеть препятствие, а вот малыши сами этого сделать не смогли и бегали вдоль бортового камня, казавшегося им непреступной стеной.
Воссоединилась птичья семья благодаря неравнодушному петербуржцу. Чтобы помочь утятам попасть к маме, он остановил машину и руками перенес малышей на участок, где их ожидала взволнованная мать.
Другие автомобилисты были тронуты поступком мужчины и терпеливо ждали, пока тот справится с важной задачей по спасению пернатой команды. Некоторые снимали происходящее на камеры мобильных телефон. Добрая новость вмиг разлетелась по Интернету и собрала множество одобрительных комментариев.
- Молодец! Вера в человечество восстановлена! – пишет один из пользователей соцсетей.
доброта на дороге в Петербурге.
ИСТОЧНИК KP.RU