Карантин по коронавирусу ввели для книг в петербургских библиотеках
Библиотечная сеть Фрунзенского района Санкт-Петербурга ввела карантин для, минуточку, книг. Их на какое-то время начнут упаковывать в полиэтиленовую пленку от греха подальше. Ограничения относятся только к той бумажной литературе, которую читатели будут возвращать в библиотеки.
- С 27 мая мы вновь выдаем и принимаем книги. Но, к сожалению, помещения библиотек по-прежнему недоступны для читателей. Поэтому предлагаем воспользоваться услугой бесконтактного обслуживания. Это необходимо для вашей безопасности и безопасности сотрудников библиотек. Упаковывать книги мы будем в полиэтиленовую пленку. Вернувшиеся в библиотеку книги будут на карантине. Надеемся, скоро ситуация наладится, - сообщает районное библиотечное сообщество.
Карантинные меры примут сразу в 13 фрунзенских библиотеках, адреса которых можно найти по ссылке.
ИСТОЧНИК KP.RU
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