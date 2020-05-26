Карантин по коронавирусу ввели для книг в петербургских библиотеках

26 Май 2020 2020-05-26T19:41:25+03:00

Во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга введут карантин для книг, которых будут возвращать читатели в библиотеки. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Во Фрунзенском районе вернувшиеся от читателей книги будут хранить в полиэтиленовой пленке

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Библиотечная сеть Фрунзенского района Санкт-Петербурга ввела карантин для, минуточку, книг. Их на какое-то время начнут упаковывать в полиэтиленовую пленку от греха подальше. Ограничения относятся только к той бумажной литературе, которую читатели будут возвращать в библиотеки.

- С 27 мая мы вновь выдаем и принимаем книги. Но, к сожалению, помещения библиотек по-прежнему недоступны для читателей. Поэтому предлагаем воспользоваться услугой бесконтактного обслуживания. Это необходимо для вашей безопасности и безопасности сотрудников библиотек. Упаковывать книги мы будем в полиэтиленовую пленку. Вернувшиеся в библиотеку книги будут на карантине. Надеемся, скоро ситуация наладится, - сообщает районное библиотечное сообщество.

Карантинные меры примут сразу в 13 фрунзенских библиотеках, адреса которых можно найти по ссылке.

ИСТОЧНИК KP.RU