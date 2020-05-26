42 организации дополнили список системообразующих предприятий Санкт-Петербурга

26 Май 2020 2020-05-26T20:33:37+03:00

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42 городские организации дополнили список системообразующих предприятий Санкт-Петербурга. Всего предприниматели подали 77 заявок, из которых власти в итоге одобрили чуть больше половины. Теперь в перечне системообразующих предприятий числятся 154 организации. «Новичкам» полагается административная поддержка, помощь по экспорту и выходу на новые рынки, поддержка спроса на продукцию, а также помощь в повышении производительности труда.

- Комитет по промышленной политике рассмотрит предложение об изменении критериев включения предприятий в перечень системообразующих. Часть петербургских организаций имеют оборотные средства свыше 2 млрд рублей, но не обладают численностью коллектива в 500 человек. Следовательно, это не позволяет им претендовать на включение в список, - анонсируют возможные перемены в Смольном.

Добавим, что перечень системообразующих компаний вскоре разместят на сайте комитета по промышленной политике Санкт-Петербурга.

ИСТОЧНИК KP.RU