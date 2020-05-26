2020-05-26T21:09:20+03:00
Происшествия

Маршрутка с пассажирами столкнулась с «Хендаем» на улице Бабушкина

Водитель автобуса не уступил дорогу легковушке и тем самым отправил одного из пассажиров в больницу [фото]
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Маршрутка влетела в легковушке на улице Бабушкина. Фото: vk.com/dorinspbМаршрутка влетела в легковушке на улице Бабушкина. Фото: vk.com/dorinspb
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26 мая около 13:50 в Невском районе Санкт-Петербурга маршрутка с номером К239 не поделила дорогу с «Хендаем», что привело к неприятной аварии. Все произошло возле дома №109 на улице Бабушкина. По предварительной информации, виновником определили водителя автобуса, который не позаботился о безопасности пассажиров.

В ДТП пострадала пассажирка, отправившаяся в больницу с легкими травмами. Фото: vk.com/dorinspb

В ДТП пострадала пассажирка, отправившаяся в больницу с легкими травмами. Фото: vk.com/dorinspb

- 37-летний мужчина, управляя автобусом ПАЗ, не предоставил преимущество в движении автомобилю Hyundai Matrix, за рулем которого находился 64-летний пенсионер. В результате ДТП пострадал пассажир автобуса. Это 36-летняя женщина. Ее в состоянии легкой степени тяжести забрали медики скорой помощи в НИИ имени Джанелидзе, - передает «Дорожный инспектор» во «Вконтакте» со ссылкой на ОГИБДД по Невскому району.

Водители обоих транспортов отделались легким испугом. Машинам теперь предстоит недешевый ремонт. Отметим, что после столкновения маршрутка вылетела на газон и снесла дорожный знак.

Фото: vk.com/dorinspb

Фото: vk.com/dorinspb

ИСТОЧНИК KP.RU

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