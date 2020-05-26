2020-05-26T22:17:18+03:00
Происшествия

Хитрую воровку дорогостоящей иконы будут судить в Выборгском районе

Женщина обернула икону «Покров Богоматери» в одеяло и незаметно выбросила в окно
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Петербурженку будут судить за кражу иконы "Покров Богоматери". Фото: ar.culture.ruПетербурженку будут судить за кражу иконы "Покров Богоматери". Фото: ar.culture.ru
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Выборгский районный суд Санкт-Петербурга зарегистрировал уголовное дело в отношении предполагаемой воровки дорогостоящей иконы. По версии следователей, все произошло в январе 2020 года в поселке Левашово. Горожанка, оказавшись без присмотра в чужой квартире, решила покуситься на святое.

- Как утверждает следствие, женщина сняла со стены икону «Покров Богоматери» в киоте и киотной раме, принадлежащую другому человеку. Стоимость похищенного оценили в 50 тысяч рублей. Обвиняемая обернула икону в одеяло и выбросила ее из окна комнаты, расположенной на втором этаже. В дальнейшем с похищенным она скрылась, - сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Материалы дела только-только передали судье. Если вину женщины докажут, то ей грозит штраф до 200 тысяч рублей, а в худшем – до пяти лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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