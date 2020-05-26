2020-05-26T23:44:28+03:00
Происшествия

Четырехлетняя девочка утонула на рыбалке с бабушкой в Сосновом Бору

Малютка осталась без присмотра и гуляла на пирсе
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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В Сосновом Бору утонула четырехлетняя девочка, упав с пирса.В Сосновом Бору утонула четырехлетняя девочка, упав с пирса.Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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Четырехлетняя девочка утонула в Сосновом Бору, оставшись без присмотра родной бабушки. Пенсионерка пришла на пирс, чтобы половить рыбу из Финского залива и заодно взяла с собой малютку и ее старшего брата. В какой-то момент бабушка занялась своим делом и не следила за ребятами, которые пошли бродить по пирсу. К сожалению, все закончилось страшной трагедией.

- Вскоре бабушка обнаружила, что девочки нет на пирсе. Затем она нашла ребенка в воде. Бабушка пыталась оказать реанимационные мероприятия и вызвала бригаду скорой медицинской помощи, которая констатировали смерть внучки, - передает пресс-служба СУ СК РФ по Ленинградской области.

На место происшествия прибыли следователи. Сейчас специалисты устанавливают все обстоятельства и причины трагедии. Только после этого случаю дадут правовую оценку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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