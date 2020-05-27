2020-05-27T00:29:00+03:00
Происшествия

15-летний подросток стащил папину «Оку» и разбился в жестком ДТП в Ленобласти

Горе-сын, позабывший даже о пристегивании, получил травмы средней тяжести [фото]
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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В Ленобласти 15-летний подросток угнал машину отца и влетел в дерево. Фото: vk.com/dorinspbВ Ленобласти 15-летний подросток угнал машину отца и влетел в дерево. Фото: vk.com/dorinspb
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15-летний подросток угнал «Оку» у отца и угодил в дерево в Выборгском районе Ленобласти. «Путешествие» закончилось для парня на 1-м километре подъезда к поселку Балтиец. Мальчик был абсолютно трезв, но все же не совладал с машиной, потерял управление и вылетел в кювет. Все закончилось больницей и крупными проблемами.

Мальчик даже не пристегнулся, что привело к серьезным травмам. Фото: vk.com/dorinspb

Мальчик даже не пристегнулся, что привело к серьезным травмам. Фото: vk.com/dorinspb

- Сын без спроса взял ключи от папиной «Оки» и отправился в путешествие по дорогам района. Несмотря на то, что отец ранее учил управлять авто (со слов папы), сын пристегиваться ремнем безопасности не стал. Остался жив – повезло, - передает «Дорожный инспектор» во «Вконтакте» со ссылкой на ОГИБДД по Выборгскому району Ленобласти.

В результате аварии мальчик получил травмы средней степени тяжести. Сотрудники реанимации отвезли его в местную больницу на лечение. Судя по повреждениям машины, отцу будет проще купить новую «Оку», чем ремонтировать свою.

Фото: vk.com/dorinspb

Фото: vk.com/dorinspb

ИСТОЧНИК KP.RU

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15-летний подросток стащил папину «Оку» и разбился в жестком ДТП в Ленобласти
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