Общежитие Политеха с иностранцами закрыли на карантин по коронавирусу
Общежитие №13 СПбПУ, которое находится в доме №30 на Гражданском проспекте, закрыли на карантин по коронавирусу и превратили в обсерватор для всех студентов, запертых там. Меры приняли еще с 22 мая. В итоге студентам придется просидеть в изоляции минимум до 4 июня. Известно, что внутри находятся не только россияне, но и иностранцы.
- В общежитии выявлены случаи заражения COVID-19. В соответствии с предписанием федеральной службы Роспотребнадзора там организован обсерватор. По решению ректора СПбПУ, студенты общежития получат дополнительную матпомощь в размере 4 тысяч рублей, а волонтеры Политеха помогут доставить продукты питания и товары первой необходимости. Круглосуточно за здоровьем студентом наблюдают врачи, готовые выслушать и помочь, - сообщается на сайте вуза.
Естественно, выход и вход в общежитие запрещен для всех проживающих. К слову, посольства и консульства тех стран, студенты которых оказались в обсервации, уже поставлены в известность.
ИСТОЧНИК KP.RU