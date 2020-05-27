2020-05-27T01:24:13+03:00
Происшествия

Общежитие Политеха с иностранцами закрыли на карантин по коронавирусу

Запертым студентам будут всячески помогать, им даже выделят деньги
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Общежитие Политеха закрыли на карантин из-за выявленных случаев коронавируса у студентов. Фото: vk.com/pgpuspbОбщежитие Политеха закрыли на карантин из-за выявленных случаев коронавируса у студентов. Фото: vk.com/pgpuspb
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Общежитие №13 СПбПУ, которое находится в доме №30 на Гражданском проспекте, закрыли на карантин по коронавирусу и превратили в обсерватор для всех студентов, запертых там. Меры приняли еще с 22 мая. В итоге студентам придется просидеть в изоляции минимум до 4 июня. Известно, что внутри находятся не только россияне, но и иностранцы.

- В общежитии выявлены случаи заражения COVID-19. В соответствии с предписанием федеральной службы Роспотребнадзора там организован обсерватор. По решению ректора СПбПУ, студенты общежития получат дополнительную матпомощь в размере 4 тысяч рублей, а волонтеры Политеха помогут доставить продукты питания и товары первой необходимости. Круглосуточно за здоровьем студентом наблюдают врачи, готовые выслушать и помочь, - сообщается на сайте вуза.

Естественно, выход и вход в общежитие запрещен для всех проживающих. К слову, посольства и консульства тех стран, студенты которых оказались в обсервации, уже поставлены в известность.

ИСТОЧНИК KP.RU

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