2020-05-27T02:12:37+03:00
Звезды

Алексей Герман-младший рассказал, что «Ленфильму» грозит дефолт

По словам режиссера, никто не выполнил поручения президента, направленные на вывод киностудии из кризиса
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Режиссер Алексей Герман-младший предрек «Ленфильму» дефолт.Режиссер Алексей Герман-младший предрек «Ленфильму» дефолт.Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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Член совета директоров «Ленфильма» режиссер Алексей Герман-младший рассказал в своем Facebook, что существует реальная угроза дефолта студии. По его словам, никто так и не выполнил поручения президента, направленные на заключение новых соглашений по кредитному договору. Герман-младший бьет тревогу и предрекает дефолт уже в июне.

- Я не понимаю, почему «воз» до сих пор стоит на месте. Является ли это следствием бюрократической борьбы, или кто-то сознательно все тормозит? Это абсолютно недопустимая ситуация. Есть четкое поручение президента с пунктами, благодаря которым студия сможет избежать дефолта, который произойдет 20 июня 2020 года. Это допсоглашения, которые реструктуризируют долги и позволят студии некоторое время не платить проценты. Насколько я понимаю, дополнительная субсидия на 465 млн рублей для «Ленфильма» не оформлена, - рассказал режиссер.

Позднее крупнейший кредитор «Ленфильма», банк ВТБ, в интервью «Коммерсанту» заявил, что речи о дефолте киностудии не идет, просто срок уплаты процентов и суммы основного долга попросили перенести до конца 2020 года.

Напомним, ровно год назад «Ленфильм» оказался в центре нового финансового скандала. Тогда на киностудию насели кредиторы, налоговики и Минкультуры из-за долгов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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