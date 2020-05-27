Пьяный водитель едва не погубил всю свою семью в ДТП под Лугой

27 Май 2020 2020-05-27T08:09:46+03:00

Под Лугой в ДТП попала семья с пьяным отцом за рулем. Фото: vk.com/dorinspb

В аварии по вине отца пострадали двое его детей, а также жена

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Очередное серьезное ДТП произошло по вине пьяного водителя. При этом мужчина, севший за руль «под мухой», рисковал не только своей жизнью, но и жизнями собственной семьи, которую вез.

- 26 мая, около 21:40, в Лужском районе Ленинградской области, на шестом километре автодороги «Бор - Наволок – Югостицы» водитель автомобиля Opel не справился с управлением и совершил наезд на мачту освещения, - сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобалсти.

В результате аварии пострадал сам 39-летний глава семейства, а также его 32-летняя жена и двое детей: девочка 11 лет и 10-летний мальчик. Все с различными травмами были госпитализированы В Центральную районную больницу города Луги.

По счастью, удар о столб был скользящим, что позволило избежать трагедии. Машина теперь пойдет под списание. Впрочем, ближайшие пару лет она все равно не понадобится. При проверке водитель «надул» приличную степень опьянения и теперь останется без прав.

ИСТОЧНИК KP.RU