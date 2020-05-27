2020-05-27T12:09:18+03:00
Общество

Беременная женщина умерла от коронавируса в Санкт-Петербурге

Об этом сообщила главврач Роддома номер 18
Петр КИБЕР
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В Петербурге от коронавируса умерла беременная женщина и ее ребенок.В Петербурге от коронавируса умерла беременная женщина и ее ребенок.Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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Коронавирус унес жизнь беременной жительницы Санкт-Петербурга. О том, что в городе произошел такой трагический случай, стало известно 27 мая, со слов главного врача Роддома№18.

- Есть одна погибшая беременная женщина. У нее была яркая клиническая картина, болезнь протекала с осложнениями, - заявила ТАСС Главврач роддома Галина Гриненко.

К сожалению, несмотря на все усилия врачей, неродившегося ребенка также не удалось спасти.

Сейчас точные причины гибели женщины и ее ребенка устанавливает комиссия по летальным исходам. Когда и в каком учреждении произошла трагедия, не уточняется.

Известно, что при 18-м Роддоме создан консультативный центр по мониторингу беременных с признаками заражения коронавирусом или другими респираторными инфекциями.

Женщин в тяжелой форме болезни направляют в Боткинскую больницу, а пациентки в среднем и легком состоянии лечатся в Роддоме номер 16.

ИСТОЧНИК KP.RU

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