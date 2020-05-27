Разъяренный мужчина выстрелил в лицо своему врагу в поселке Рассвет в Ленинградской области

27 Май 2020 2020-05-27T12:12:00+03:00

Мужчина выстрелил в лицо знакомому во время ссоры в Ленобласти Фото: Артем КИЛЬКИН

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В Ленинградской области ссора между двумя мужчинами закончилась возбуждением уголовного дела. Во вторник, 26 мая 2020 года, в поселке Рассвет один из них выстрелил в лицо другому. Пострадавшему повезло, он выжил, однако попал в больницу.

- 26 мая 2020 года в полицию Лодейнопольского района Ленинградской области поступила телефонограмма, в которой сообщалось о том, что в 17:20 в приемный покой медицинского учреждения самостоятельно обратился 59-летний гражданин, который в удовлетворительном состоянии был госпитализирован, - сообщили в главном управлении МВД по Петербургу и области.

Потерпевший рассказал, что в поселке Рассвет, во время ссоры с 54-летним мужчиной, тот выстрелил ему в лицо из предмета цилиндрической формы из полимерного материала со спусковым механизмом.

Сотрудники полиции оперативно прибыли на место происшествии и задержали подозреваемого. Возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU