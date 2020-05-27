Вывозной рейс из Кишинева прилетит в Санкт-Петербург 27 мая 2020 года

27 Май 2020 2020-05-27T12:29:51+03:00

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В аэропорту Пулково в среду, 27 мая 2020 года, ожидают очередной рейс, который вернет жителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области обратно домой. Самолет, на борту которого находятся 35 человек, прилетит из столицы Молдовы, Кишинева.

- По прилету пассажиров встретят сотрудники Роспотребнадзора. Они проведут обязательное в таких случаях тестирование на COVID-19, осмотрят прилетевших и выдадут им официальное предписание об обязательной 14-дневной изоляции. Нарушение предписания влечет за собой крупный штраф, а в некоторых случаях, и уголовную ответственность, - рассказали в Смольном.

После всех обязательных процедур в аэропорту пассажиры получат предварительно продезинфицированный багаж. Затем при содействии представителей исполнительных органов власти Санкт-Петербурга и Ленинградской области на специальных автобусах в сопровождении ГИБДД всех прибывших доставят к месту самоизоляции: по домам или в обсерватор.

Благодаря специально организованным возвратным рейсам в период эпидемии более 2500 петербуржцев смогли вернуться домой.

ИСТОЧНИК KP.RU